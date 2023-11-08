الحكومة السلوفاكية أوقفت تسليم أوكرانيا شحنة مقررة من الأسلحة

أوقفت الحكومة السلوفاكية تسليم أوكرانيا شحنة مقررة من الأسلحة، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ويأتي ذلك في ظل مطالبات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل استمرار دعم بلاده لمواجهة روسيا، فيما الأنظار تتركز على الحرب في غزّة، والتي تستمر منذ 7 تشرين الاول الماضي.

هذا، وبدأ المسؤولون الأميركيون والأوروبيون التحدث بهدوء مع الحكومة الأوكرانية حول ما قد تنطوي عليه مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا لإنهاء الحرب، وفقًا لما نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية في وقت سابق عن مسؤول أميركي كبير حالي ومسؤول أميركي كبير سابق مطلع على المناقشات.

وقال المسؤولون إنّ المحادثات تضمنت الخطوط العريضة للغاية لما قد تحتاج أوكرانيا إلى التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق. وأشار المسؤولون إلى أنّ بعض المحادثات، التي وصفها المسؤولون بأنها حساسة، جرت الشهر الماضي خلال اجتماع لممثلي أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا، بما في ذلك أعضاء "الناتو"، المعروفة باسم مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.

وأوضح المسؤولون أنّ المناقشات تمثل اعترافًا بالديناميكيات عسكريًا على الأرض في أوكرانيا وسياسيًا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكشف المسؤولون بحسب الشبكة، أنّ هذه المحادثات بدأت وسط مخاوف بين المسؤولين الأميركيين والأوروبيين من أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود وبشأن القدرة على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا".