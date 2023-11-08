أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد الشهداء منذ الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 10569 شهيدًا بينهم 4324 طفلًا و2823 امرأة"، وفق ما نقلت.
ولفتت إلى أنّ "الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيدًا".
هذا، وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالوجود داخل المستشفيات لوقف التهديدات الإسرائيلية، داعية كل الجهات بالعمل الفوري على توفير ممرات إنسانية آمنة لتدفق المساعدات والوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 10569 شخصًا بينهم 4324 طفلًا إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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