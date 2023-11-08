توقيع بروتوكول تعاون زراعي بين كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية والجيش اللبناني

وقّعت كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ممثلةً بعميدتها نادين ناصيف بروتوكول تعاون زراعي مع مؤسسة الجيش اللبناني ممثلةً بنائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن حسن جوني.

وحضر التوقيع كل من مدير التعليم في الجيش العميد علي بو حمدان ومسؤول ملف الجامعات العميد فؤاد الزغبي وقائد الفوج المجوقل العميد مارون أبو هلون، فيما حضر عن كلية الزراعة ممثل أساتذة الكلية في مجلس الجامعة الدكتور بسام عساف وممثلة الأساتذة في مجلس الكلية الدكتورة جويل جاندري ورئيسة قسم وقاية النبات الدكتورة ليندا كفوري ورئيس قسم العلوم الأساسية الدكتور علي مشيك والدكتورة فرح كنج من قسم البيئة والموارد الطبيعية والدكتور نعيم عويني.

وينص البروتوكول، الأول من نوعه بين الجيش اللبناني وكلية الزراعة/الجامعة اللبنانية، على التعاون الفني والتقني والعلمي في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك كجزء من رسالة الجامعة الوطنية.

وبحسب البروتوكول، سيقدم الجيش اللبناني الدعم وسيتيح الفرصة لطلاب كلية الزراعة للاستفادة من التدريب وزيادة المعرفة حول المواضيع الزراعية المتاحة لديهم.