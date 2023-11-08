صلاة على نية الإعلاميين في كابيلا مار شربل في حالات يوم الاثنين المقبل

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تقام صلاة على نية الإعلاميين الأحياء والأموات وشهداء الصحافة في كابيلا مار شربل قرب منزل السيدة نهاد الشامي في حي بيت البومة- حالات، وذلك يوم الاثنين ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠.
يحتفل بالذبيحة الإلهية الاعلامي الدكتور الخوري طوني الخوري.
القداس من تنظيم الاعلامية جوزفين ابو غصن والهدف الصلاة على نية الاعلاميين في هذه الاوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة والبلاد والدور الكبير الذي يؤدونه في هذا الظرف، والدعوة موجهة الى كل فرد منهم.
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