"المنار": الجيش الإسرائيلي يحاول إحراق الأحراج في أطراف بلدة حلتا وكرشوبا

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الجيش الإسرائيلي يحاول إحراق الأحراج في أطراف بلدة حلتا وكرشوبا بإطلاق القذائف الضوئية والإنشطارية. وفي وقت سابق، أكّدت القناة أنّ مدفعية الجيش الإسرائيلي قصف الأطراف الغربية لبلدة بليدا وأطراف محيبيب.

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