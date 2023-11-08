مارتين نجم كتيلي: باسيل لم يفاتح احداً ممن التقاهم بموضوع قيادة الجيش وعندما سُئل كانت اجابته واضحة وصريحة

اشارت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسي، مارتين نجم كتيلي، في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "إصرار البعض المعروف على تشويه موقف التيار من قيادة الجيش يستوجب وضع الأمور في نصابها".
واوضحت ان "رئيس التيار النائب جبران باسيل لم يفاتح احداً ممن التقاهم بالموضوع. وعندما سُئل كانت اجابته واضحة وصريحة وهي ان موقف التيار مبدئي ضد التمديد. ورفضنا سابقاً التمديد لنوابنا ولرؤساء أجهزة أمنية أخرى، كما ان الحل الأفضل يكمن بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تتولى التعيينات، بالاضافة الى ان الحلول الإدارية والقانونية متوفّرة وفق الأصول ويمكن اللجوء اليها. قطعاً لم يتم التداول بأي اسم، لا من متاجرة ولا مناورة".
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