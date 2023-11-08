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"المنار": استهداف موقع "العاصي" وقصف إسرائيلي في المنطقة الواقعة بين ميس الجبل وحولا

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أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقع " العاصي" الإسرائيلي عند حدود بلدة ميس الجبل، فيما قصف الجيش الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين بين ميس الجبل وحولا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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