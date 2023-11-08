"المنار": استهداف موقع "العاصي" وقصف إسرائيلي في المنطقة الواقعة بين ميس الجبل وحولا

أفادت قناة "المنار"، عن استهداف موقع " العاصي" الإسرائيلي عند حدود بلدة ميس الجبل، فيما قصف الجيش الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين بين ميس الجبل وحولا.

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