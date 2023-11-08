أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الأربعاء ‌‏08-11-2023 بالأسلحة المناسبة قوّة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا، ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف قوّة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا وتحقيق إصابات مؤكّدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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