أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في مذكّرة حملت الرّقم 32/2022، أنّ "استنادًا إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرّامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرّسميّة، تُقفَل جميع الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات يوم الأربعاء الواقع فيه 22 تشرين الثّاني 2023، بمناسبة ذكرى الاستقلال".

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم 22 تشرين الثاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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