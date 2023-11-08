البستاني: لجنة الاقتصاد بحثت خطة الطوارئ والنواب شددوا على ضرورة أن تكون الخطة مستدامة

اجتمعت لجنة الاقتصاد النيابية في مجلس النواب برئاسة النائب فريد البستاني الذي أشار بعد الجلسة إلى أن اللجنة بحثت بموضوع خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة.

ولفت البستاني إلى أنّ النواب شددوا على ضرورة أن تكون الخطة مستدامة، مؤكدًا ضرورة تخزين المواد الاستهلاكية، رافضًا زيادة المواد الضرائبية.