استهدف الجيش الاسرائيلي بلدة حولا الجنوبية بصاروخ وقع على أحد المنازل دون أن ينفجر، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بصاروخ على طريق حولا دون أن ينفجر أيضًا.
كما تم استهداف ملعب كرة القدم في حولا بثلاث صواريخ من مسيرة معادية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على ملعب لكرة القدم في حولا وصاروخان استهدفا منزلا وسيارة لم ينفجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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