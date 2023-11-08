مسيرة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على ملعب لكرة القدم في حولا وصاروخان استهدفا منزلا وسيارة لم ينفجرا

استهدف الجيش الاسرائيلي بلدة حولا الجنوبية بصاروخ وقع على أحد المنازل دون أن ينفجر، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بصاروخ على طريق حولا دون أن ينفجر أيضًا.

كما تم استهداف ملعب كرة القدم في حولا بثلاث صواريخ من مسيرة معادية.