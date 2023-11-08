عبد المسيح قدم اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي الى تعديل مواد من قانون تنظيم قوى الامن الداخلي

قدم النائب أديب عبد المسيح اقتراح قانون معجلا مكررا الى مجلس النواب حول التمديد لرتبة عماد، يرمي إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) والمادتين 60 و88 من القاونون رقم 17 تاريخ 6 أيلول 1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي).

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