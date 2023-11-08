شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسي يجتمع مع مسؤول عسكري صيني للمرة الثانية في غضون 10 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، بأن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أجرى محادثات في موسكو، الأربعاء مع مسؤول عسكري صيني كبير.

ونقلت الوكالة عن شويغو قوله خلال الاجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية: «نحن، على عكس بعض الدول الغربية، لا نؤسس تكتلاً عسكرياً، فالعلاقات بين روسيا والصين نموذج للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام».

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الجانبان في غضون عشرة أيام، بعد المحادثات التي أجريت على هامش ندوة حضرها شويغو في بكين في 30 أكتوبر الماضي.

وأعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، عن شراكة «بلا حدود» قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا العام الماضي.