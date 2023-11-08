شكرا لقرائتكم خبر عن قريب بريسلي يفشل في السباق للفوز بمنصب حاكم ولاية ميسيسيبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أخفق أحد أقرباء أسطورة الروك أند رول إلفيس بريسلي في الفوز بمنصب حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية الثلاثاء، بعد أن حصد المقعد منافسه الجمهوري، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكان الديموقراطي براندون بريسلي أمضى ست سنوات كرئيس لبلدية نيتلتون، وهي مدينة صغيرة في شمال شرق ولاية ميسيسيبي على بعد كيلومترات قليلة من مسقط رأس «ملك» الروك أند رول، قبل أن يترشح لمنصب الحاكم.

واعتُبرت احتمالات فوزه في الولاية التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، والتي تُصنّف أفقر الولايات الأمريكية الخمسين، محدودة، نظراً لأن الجمهوريين يسيطرون على مناصب الحاكم ووزير الخارجية والمدعي العام، فضلاً عن البرلمان المحلي بمجلسيه.

لكن الفجوة بين بريسلي والجمهوري تيت ريفز ضاقت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وقال بريسلي لأنصاره، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن: «نحن لم نفز بالمنصب، بل هم فازوا. لكننا فزنا بقلوب وأرواح الملايين من سكان مسيسيبي».

وأضاف «لسوء الحظ، يبدو أننا خسرنا بفارق بسيط، وقد تحدثتُ مع الحاكم ريفز قبل دقيقة واحدة فقط. وهنّأته على فوزه».

وقبل الانتخابات، استغل بريسلي قرابته مع إلفيس لجذب الأصوات.

وقال في أحد مقاطع حملته الانتخابية وهو يحمل صورة قديمة لإلفيس «نشأ ابن عمي بالقرب من هنا في توبيلو»، مضيفاً بأسلوب ممازح «ربما سمعتم عنه».

السياسي هو قريب المغني الذي اكتسب شهرة عالمية بأغان مثل «ساسبيشس مايندز» و«جايلهاوس روك» و«هاوند دوغ» و«آل شوك آب».

وهو مولود قبل أيام قليلة من وفاة النجم الأمريكي المفاجئة بنوبة قلبية في 16 أغسطس/آب 1977 عن 42 عاماً.