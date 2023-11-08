الأمم المتحدة: دخول 50 شاحنة إغاثية إلى غزة ما عدا الوقود

وحول الوضع داخل غزة، أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي أن اكتظاظ النازحين في منشآت الأمم المتحدة يثير القلق، وساق مثالا على ذلك بمركز تدريب خانيونس الذي يقيم به نحو 22 ألف نازح.
وقال :" إن نصيب الفرد من مساحة المكان يقل عن مترين مربعين فقط، كما يوجد مرحاض واحد لكل 600 شخص".
وأفادت وكالة الأونروا أن تدهور أوضاع النظافة وغياب الخصوصية والمساحة الكافية يهددان صحة وسلامة المحتمين بالمنشأة. وفي الضفة الغربية، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية :" إن 147 فلسطينيا، من بينهم 44 طفلا، قُتلوا منذ 7 أكتوبر، قُتلت الغالبية العظمى منهم على يد القوات الإسرائيلية، فيما قُتل 8 من بينهم طفل بيد مستوطنين".
وقد هُجر 900 شخص في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر في ظل عنف المستوطنين والقيود على الوصول. وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية سيشارك في المؤتمر الإنساني الدولي حول غزة الذي تنظمه فرنسا يوم الخميس.
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