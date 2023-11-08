18 شهيدًا بينهم 10 أطفال في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد، اليوم الأربعاء، 18 مواطنًا، جراء قصف لطائرات الاحتلال الحربية، استهدف منزلًا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة "وفا"، إن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزلا لعائلة شحادة في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 18 مواطنا بينهم 10 أطفال، وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 10305 شهداء، وأكثر من 25 ألف مصاب، بينهم 4237 طفلا، و2719 سيدة، و631 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350 مواطنا، بينهم أكثر من 1300 طفل.

جيش الاحتـلال يقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس

أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتـلال اقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالقدس.

ومن جانبه أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش وضوح الموقف الفلسطيني حيال الأحداث الراهنة في قطاع غزة، موضحا أن الأولوية الحالية تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل ودائم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ووصل مطار العريش الدولي 6 طائرات محملة بـ227 طنًا من المساعدات لقطاع غزة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية المتنوعة خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة شمال سيناء محمد سليم سلام - في بيان اليوم الأربعاء إن من بين الطائرات التي وصلت للمطار خلال الساعات الماضية 3 طائرات من دولة الإمارات محملة بـ 45 طنًا من المستلزمات الطبية، وطائرة من الكويت محملة بـ 32 طنًا من المواد الغذائية، وطائرة من باكستان محملة بـ 84 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وطائرة من الاتحاد الأوروبي محملة بـ5 طنا من المستلزمات الطبية.

وأوضح سلام أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 96 طائرة حملت عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار إلى أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.