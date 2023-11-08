المفوضية الأوروبية أوصت بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا للاتحاد الأوروبي وبمنح جورجيا وضع دولة مرشحة

أوصت المفوضية الأوروبية بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى الاتحاد الأوروبي وبمنح جورجيا وضع دولة مرشحة للعضوية في التكتل. وذكرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير أنّ اليوم "يوم تاريخي لأن المفوضية توصي بأن يفتح المجلس مفاوضات انضمام مع أوكرانيا ومولدافيا".

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