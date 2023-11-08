ختمت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية هذا الأسبوع وأنهت المواد المتعلّقة بتعديل قانون ضريبة الدخل وستجتمع الاثنين والأربعاء المقبلين لمتابعة اقرار بنود موازنة 2024. ورفضت اللجنة استحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة، باستثناء معالجة تداعيات تدهور سعر الصرف، نظرًا لشلل الوضع الاقتصادي والانهيار النقدي، كما رفضت تفويض الحكومة بتعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المال رفضت استحداث مواد ضريبية جديدة في متن موازنة 2024 باستثناء معالجة تداعيات تدهور سعر الصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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