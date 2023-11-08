المرصد الاوروبي: مستمرون بمكافحة الفساد والمشروع الذي أعلن عنه سكرتير مجلس الشيوخ الفرنسي محطة بهذه المسيرة

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، إلى أننا "مستمرون بمكافحة الفساد، وما مشروع القرار الذي أعلن سكرتير مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غيريو عن طرحه والذي يهدف الى اعادة الأصول غير المشروعة التي تم الاستيلاء عليها في فرنسا الى الشعب اللبناني سوى محطة في هذه المسيرة".

وفي وقت سابق، أشار سكرتير مجلس الشيوخ الفرنسي جويل غيريو، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "بينما يعاني الشرق الأوسط من الاضطرابات، فمن الضروري مواصلة الحرب ضد الفساد في بلدان هذه المنطقة مثل لبنان".

وكشف "انني أشرت في البرلمان الاوروبي وفي مختلف المؤتمرات، ومن أجل بناء لبنان المستقبل، أصبح وضع حد للإفلات من العقاب أمرًا حتميًا. وبهذا المعنى، طرحت قرارًا في مجلس الشيوخ يهدف إلى إعادة الأصول غير المشروعة التي تم الاستيلاء عليها في فرنسا، والمرتبطة بالفساد وغسل الأموال، إلى الشعب اللبناني"، معتبرًا أنّ "هذا النهج يمثل خطوة ملموسة أخرى في التزامي المستمر بمكافحة الفساد".

وكان غيريو أعلن خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمه المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الذي عقد في فندق السان جورج في بيروت في تشرين الاول من العام 2022 عن نيته اعداد مشروع قرار يتعلق بالأصول الغير المشروعة التي ستصادرها فرنسا في ملفات الفساد، ويومها كان الحديث عن ملف غسيل الاموال المتهم به حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.