شكرا لقرائتكم خبر عن مجدداً.. ترامب يحول الأنظار عن مناظرة للمرشحين الجمهوريين للرئاسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي - (أ ف ب)

في واشنطن يتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، الأربعاء، خلال مناظرة تلفزيونية جديدة يغيب عنها مجدداً الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يعد الأوفر حظاً بالفوز بحسب استطلاعات الرأي والمصمم فعليا على جذب كل الأنظار إليه، وتحويل الأنظار عن تلك المناظرة.

كما فعل خلال المناظرتين السابقتين، اختار الملياردير التغيب عن هذا اللقاء الذي ينظم في ميامي بسبب تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين بحسب قوله.

لكن هذه المناظرة تشكل محطة مهمة على الطريق الطويل نحو البيت الأبيض، حيث سيتواجه المرشحون الجمهوريون لانتخابات عام 2024 خلال سلسلة انتخابات تمهيدية تبدأ اعتباراً من 15 كانون الثاني/يناير المقبل. الفائز في هذه الانتخابات سينافس المرشح الديمقراطي الذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من توجيه إليه أربع لوائح اتهام، يسجل ترامب تقدماً كبيراً في صفوف الجمهوريين يعطيه نحو 58% من نوايا التصويت. يستند إلى قاعدة ناخبة تبقى وفية له إلى حد كبير وتدعمه حتى الآن في متاعبه القضائية.

تجمع مضاد

وترامب الذي يتعمد الاستفزاز، قرر أن ينظم تجمعاً انتخابياً مضاداً للمناظرة الجمهورية التي قاطعها في فلوريدا. سيعقد لقاء ضمن حملته الانتخابية في مدنية مجاورة لميامي تقع على بعد 18 كلم فقط من منصة شبكة «ان بي سي» التي تنظم البرنامج.

وهدفه ازدراء الجمهوريين الخمسة، أربعة رجال وامرأة، المشاركين في المناظرة، هو أمر متعمد تماماً.

على المسرح، سيواجه المرشحون الجمهوريون مرة جديدة السؤال نفسه: كيف يمكنهم الصمود في وجه الرئيس السابق الذي يستحوذ على كل الانتباه السياسي- الإعلامي عبر تصريحاته ومواقفه الحادة ونزاعاته القانونية؟

بدءاً بحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي كان يعتبر أنه الجيل القادم للحزب الجمهوري، لكن شعبيته تراجعت بالكامل في استطلاعات الرأي؛ إذ بات متخلفاً بفارق 45 نقطة عن ترامب بحسب معهد استطلاعات الرأي RealClearPolitics.

دعم ثابت لإسرائيل

تحتل السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي المركز الثالث حالياً بحصولها على نسبة نحو 9%. خطاب هذه المرأة الخمسينية حول الإجهاض والدبلوماسية لفت الأنظار خلال المناظرتين السابقتين.

لكن النقاشات خلال هذه المناظرات التي تشمل أحياناً ما يصل إلى ثمانية أشخاص على المسرح، تتحول أحياناً إلى تبادلات فوضوية.

«آمل في أن تكون المناظرة بناءة أكثر» هكذا قال الثلاثاء فيفيك راماسوامي رجل الأعمال الذي بات يحظى بتأييد من اليمين الأمريكي في مقابلة مع وكالة «فرانس برس».

وسيكمل السيناتور تيم سكوت وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، أحد القلائل الذين انتقدوا دونالد ترامب علانية، الحضور مساء الأربعاء.

وقد اختار الحزب الجمهوري تنظيم هذه المناظرة بالاشتراك مع الجمعية اليهودية المحافظة ذات النفوذ الواسع، وهي الائتلاف اليهودي الجمهوري.

وقالت رئيسة الحزب رونا مكدانيل إن هذه طريقة لإعادة تأكيد «دعمها الثابت لإسرائيل والجالية اليهودية» فيما شهدت البلاد في نهاية الأسبوع تظاهرات مؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة.