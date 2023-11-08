شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا والصين تعززان تعاونهما العسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله لقائد عسكري صيني كبير، الأربعاء، إن أهمية التعاون العسكري بين روسيا والصين تزداد باطراد، لكنهما لا تعتزمان تشكيل تحالف عسكري على غرار ذلك الذي كان خلال الحرب الباردة.

وأبلغ بوتين الجنرال تشانغ يو شيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية أن الأسلحة الحديثة ستساعد في ضمان أمن البلدين.

واتهم الرئيس الروسي حلف شمال الأطلسي بإثارة توترات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.