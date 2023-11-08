باحث سياسي: إنكار الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني جعله يفكر باحتلال غزة أو استقدام إدارة تابعة له في القطاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والباحث السياسي الدكتور “زيد الأيوبي”، أن إنكار الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني جعله يفكر في احتلال قطاع غزة، أو استقطاب إدارة تابعة له في القطاع.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن عمليات العنف ضد الفلسطينيين زادت خلال السنوات الأخيرة ولاسيما بعد السابع من أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن صمت المجتمع الدولي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، سمح للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم المتكررة دون هوادة.