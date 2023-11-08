أستاذ في الدراسات الدولية: إسرائيل تنفذ حملة اعتقالات موسعة في الضفة الغربية تحسبًا لعملية فلسطينية ضد المستوطنين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الأستاذ في الدراسات الدولية “أيمن يوسف”، أن إسرائيل تقوم بتنفيذ حملة اعتقالات موسعة في الضفة الغربية تحسبا لعملية فلسطينية ضد الفلسطينيين.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن إسرائيل تقوم بحملة اعتقالات هي الأشرس من نوعها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مخالفة صريحة منها لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعارف عليها.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسكت طويلا جراء تلك الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك كافة المعايير الدولية.

وأفاد بأن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لحملات تعذيب ممنهجة من قبل إدارات السجون، محذرا من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية.