ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة سياران في توسكانا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة القتلى من مرور العاصفة سياران في إيطاليا الأسبوع الماضي إلى ثمانية.

وأعلن متحدث باسم المنطقة "العثور بعد الظهر" على جثة مسن (84 عاماً) في براتو شمال غرب فلورنسا.

وأكدت تقارير إعلامية إيطالية أنه تم العثور على جثة الرجل، الذي أبلغت عائلته عن اختفائه، في مشتل للنباتات على بعد حوالي 15 كيلومتراً من مكان إقامته.

وتم العثور أيضاً على سيارته المحطمة والتي يبدو أن سيلاً جرفها.

ولقي أكثر من 12 شخصاً حتفهم في أوروبا الغربية بعد أن ضربت العاصفة سياران متسببة بأمطار غزيرة ورياح شديدة الأسبوع الماضي.

وفي توسكانا، تسببت العاصفة برفع منسوب مياه نهر أرنو الذي يمر بفلورنسا، واستحالت الشوارع فيها أنهاراً ما أدى إلى جرف السيارات.