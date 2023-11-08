الصفدي: كل أطياف الشعب الأردني تقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي أن كل أطياف الشعب الأردني وسلطاته وأجهزته تقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، بوجه آلة الحرب والدمار والإرهاب الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب الأردني ،السفيرة البريطانية لدى المملكة بريجيت بريند.

وأكد الصفدي وبريند أهمية إدراك المجتمع الدولي لصوت الحكمة الذي يجسده الملك عبدالله الثاني، والتقاط تحذيراته من استمرار الحرب على قطاع غزة وأثرها على استقرار وأمن المنطقة برمتها، ما يستوجب جهوداً دولية مساندة وفاعلة لوقف الحرب ووقف استهداف المدنيين وإيصال المساعدات العاجلة للقطاع.

وقال الصفدي، إن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدموا مضامين مهمة في خطاباتهم ومواقفهم المختلفة، تستوجب من المجتمع الدولي الإنصات وإدراك خطورة ما يرتكب من مجازر وإبادة بحق المدنيين في غزة، مؤكداً أن استمرار التغاضي الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي يضعنا أمام مراجعة كاملة لكل معاني الإنسانية والقانون الدولي التي أصبحت انتقائية كما أكد الملك في قمة القاهرة للسلام.

وأشار الصفدي إلى أن ما يجري من قتل للمدنيين أطفالاً ونساءً سيبقى محفوراً في ذاكرة الأجيال ولن ينسى الفلسطينيون ما جرى بحقهم من إبادة، ولن تثنيهم هذه المجازر عن نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني فهم أصحاب الأرض والحق، فيما يبرهن الكيان الصهيوني أنه كيان إرهابي لا يؤمن إلا بلغة الدم.

من جهتها، أكدت السفيرة البريطانية أهمية ما يقدمه الملك من مضامين في جولاته المختلفة وآخرها مع حلف الناتو، مشيرة إلى أن مواقف الملك تلقى الإدراك الواسع في الأوساط الغربية وهي تجسد صوت الحكمة بالدعوة لوقف الحرب وإيصال المساعدات للمدنيين وعودة الجميع إلى طاولة السلام.

وقالت السفيرة البريطانية: إن الملك عبد الله الثاني يؤكد دوماً أنه لا بديل عن حل الدولتين، ونحن نقف بالتأكيد مع هذه الرؤية، ونرى فيها الطريق للوصول إلى الحل السلمي وضرورة لاستقرار وأمن المنطقة، مؤكدة في هذا الإطار دعم بلادها لكل جهود وقف التصعيد وكذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وفي سياق متصل اقترحت الحكومة الإندونيسية إجلاء الفلسطينيين في غزة الذين أصيبوا جراء الحرب المستمرة بين حماس والقوات الإسرائيلية إلى المستشفيات التي تديرها قوات الدفاع في إندونيسيا.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن وزير الدفاع برابوو سوبيانتو قوله اليوم الأربعاء أن الحكومة قدمت العرض ليشمل السلطات الفلسطينية والدول الأخرى ذات الصلة.

وأوضح قائلا : " لقد أبلغتهم (السلطات الفلسطينية) أن جميع مستشفيات الجيش الإندونيسي مستعدة لتقديم العلاج لضحايا الحرب هناك. حاليا، نناقش الأمور الفنية لإجلاء الضحايا وإحضارهم إلى هنا".

وأشار إلى أن العرض لاقى استحسانا من قبل فلسطين والعديد من الدول ذات الصلة، قائلا : "لقد تحدثت حتى الآن مع السفير المصري، والسفير الفلسطيني، وكذلك سفير الولايات المتحدة، وقد استجابوا جميعًا للعرض بشكل إيجابي، حيث يرون استعداد إندونيسيا للمساعدة في التغلب على الأزمة الإنسانية".

وأضاف أن إندونيسيا عرضت أيضًا إرسال سفينة مزودة بكافة الأجهزة والفرق والمعدات الطبية إلى المياه القريبة من غزة وبناء مستشفيات ميدانية بالقرب من القطاع المحاصر، و"بمجرد أن نحصل على الضوء الأخضر، سنرسل هذه السفينة.

ويوم السبت الماضي، أرسلت الحكومة الإندونيسية مساعدات إنسانية يبلغ وزنها الإجمالي 51.5 طن إلى غزة حيث وصلت المساعدات إلى مطار العريش بمصر يوم أمس الأول الاثنين، وكان في استقبالها الهلال الأحمر المصري.