الجيش اللبناني: ضبط أجزاء بنادق حربية على متن إحدى الشاحنات في ميناء طرابلس

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الجيش اللبناني ، في بيان له اليوم الأربعاء ، عن ضبط أجزاء بنادق حربية مفككة على متن إحدى الشاحنات في ميناء طرابلس شمالي لبنان.

وأوضح البيان أن دورية من مديرية المخابرات ضبطت أمس أجزاء بنادق حربية مفككة نوع M4 داخل أحد الطرود داخل حرم ميناء طرابلس، وذلك أثناء الكشف على شاحنة قادمة من تركيا على متن إحدى البواخر المحمّلة بالبضائع وطرود الألبسة..مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على مالك الشاحنة وهو مواطن لبناني.

وعلى صعيد متصل.. ألقت دورية من المخابرات القبض على مواطن لبناني في منطقة ببنين بعكار شمالي لبنان ؛ وذلك لإتجاره بالأسلحة الحربية وضبطت داخل منزله وسيارته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.

وفي سياق متصل أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .. قائلا : "المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وشدد العاهل الأردني ، خلال استقباله لرئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي ، على ضرورة تكثيف العمل مع المجتمع الدولي للضغط لوقف الحرب على غزة.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية المدنيين ورفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع .. حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.