التنمية المحلية: إقبال كبير من المواطنين على "سند الخير" والمبيعات 386,7 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إن مبادرة "سند الخير" تشهد إقبالاً من المواطنين على شراء السلع المقدمة حيث حققت حجم مبيعات يصل إلى 386,7 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ79 حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعاً من بينها (لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت).

وبحسب بيان، تلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" على مدار 79 أسبوعاً منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 مارس 2022، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطنين وبخاصة من محدودي الدخل في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة لتصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ79 بمعدل مبيعات وصل إلى 4,2 مليون جنيه، لافتاً إلى أن اللحوم حققت حجم مبيعات منذ انطلاق لمبادرة وحتى الآن يصل إلى 216,8 مليون جنيه ، أما الدواجن فحققت حجم مبيعات يصل إلى حوالى 50 مليون جنيه، وحققت البقالة (عسل – زبدة – سكر – أرز- زيت ....) حجم مبيعات بلغ 80 مليون جنيه.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ 79 مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حدة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وحرص الوزير على الاطمئنان من فريق عمل المبادرة على توافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% إلى 25 % ،ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج ، ويأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع .

وأكد أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف علي المواطن وخاصة الأكثر احتياجاً .. مشيراً إلى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته.

وقال اللواء هشام آمنة، إن مبادرة "سند الخير" تأتي بمشاركة عدد من التجار وشركات المواد الغذائية والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية في عدد من المحافظات باستخدام 100 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة تجوب 16 محافظة هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والدقهلية والبحيرة والفيوم والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتركز على الأحياء الشعبية و المناطق والقرى الأكثر احتياجا لخدمة المواطنين من محدودي الدخل ، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص عمل للشباب.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة "سند الخير" لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين طوال الـ79 أسبوعا في ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها في كافة المناسبات الوطنية مثل شهر رمضان المبارك والأعياد ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول اليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.