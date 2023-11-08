شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خارجية النواب": أعظم ما صنعه الاحتلال هو إسقاط ورقة التوت عن الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يحدث في غزة من أبشع المجازر في تاريخ البشرية والقصف الوحشي التي يتعرض فيها الأطفال لأبشع تجربة ممكن يعيشها انسان.

وقال "الخولي" فى منشورله على موقع التواصل الاجتماعى "x" تويتر سابقا" أعظم ما أحسنه الاحتلال صنعًا.. أنه غذي لهيب أجيالاً من المطلعين لمحوهم.. وأسقط ورقة التوت عن الغرب فبدت سوآت إنسانيتهم الزائفة للناظرين"

وكان النائب طارق الخولي، تقدم بطلب إحاطة بشأن الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، من حيث عدم اعتراف العديد من الدول والمنظمات الدولية بما يتم ارتكابه من فظائع تَرقي إلي جرائم حرب في حق المدنيين في فلسطين، يأتى ذلك استناداً إلى حكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.