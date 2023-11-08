شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تنظيم يوم تضامنى مع فلسطين السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت نقابة الصحفيين، عن تنظيم فعاليات اليوم التضامنى تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، السبت القادم فى مقر النقابة بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

يتضمن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال "ارسم مع فلسطين" مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى "تفصيل ثانوى" تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.