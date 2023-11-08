شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت عازر: نجاح مصر فى توفير التعليم للاجئين دليل أنها حائط صد لشعوب المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مرفت عازر عضو مجلس النواب أن إشادة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنجاح مصر في توفير خدمات التعليم للاجئين على قدم المساواة مع المواطنين المصريين دليل على أن مصر تقف الى جوار الجميع في أوقات المحن وان القيادة السياسية في مصر نجحت في ان تكون حائط صد لكل شعوب المنطقة من اى خطر يتعرضون له

واعتبرت مرفت أن هذه الإشادة الأممية هي شيء مشرف للدولة المصرية ودليل على شهامة المصريين وأن مصر قادرة على العطاء للجميع بالرغم من الازمات الاقتصادية الحادة ،كما اشارت الى ان الخدمات التعليمية التي تقدمها مصر لللاجئين هي جزء من القوة الناعمة المصرية والدور الريادي للدولة المصرية

كانت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، الدكتورة حنان حمدان، قد أشادت بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين، وأقرت بالتحديات التي تواجهها وزارة التعليم للحفاظ على هذا الإنجاز.