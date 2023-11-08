شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشارك باجتماع الجمعيات الكشفية العربية لدعم الكشافة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، بالاجتماع الطارئ للجمعيات الكشفية العربية واتحاد البرلمانيين العرب لدعم جهود الكشافة الفلسطينية الإنسانية بمقر المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة.

وأعربت الطباخ، عن إدانتها للاعتداء على غزة، مطالبة بمخاطبة المنظمة الكشفية العالمية بتنسيق جمع المساعدات لغزة بين كل دول العالم، والمناداة بالقضية الفلسطينية في كل المحافل وتوضيحها للرأي العام العالمي.

كما شاركت الطباخ، ضمن لجنة مصغرة طارئة لصياغة البيان والتوصيات التي سيتم الخروج بها من هذه الاجتماع الطارئة.

وشارك بالاجتماع 17 رئيسا لجمعيات كشفية ونواب برلمانات الوطن العربي وبحضور الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني.