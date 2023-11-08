شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للدراسات يطلق ورقة بحثية عن سيناريوهات مستقبل قطاع غزة ودور مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورقة بحثية تحمل عنوان " سيناريوهات مستقبل قطاع غزة والدور المصري " التي تشتمل علي رؤية خبراء المركز المنخرطين لسنوات طويلة في قضايا الصراع العربي-الإسرائيلي بهدف إثراء النقاشات الدائرة حول كيفية الخروج من المأزق الحالي في ضوء الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة.

وتتعامل الورقة البحثية مع كيفية ملء الفراغ في قطاع غزة في حال اضعاف حركة حماس بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يستدعي دورا مصريا فاعلا في المرحلة الدقيقة المقبلة، وجاء فى الورقة أنه من الضروري أن يكون لمصر دور رئيسي في اي نظام سوف يتم تطبيقه في قطاع غزة حتي يمكن تجنب أية تسوية تتعارض مع المصالح المصرية والأمن القومي المصري والمصالح الفلسطينية أيضا.

وأكد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدراسة تهدف إلي تقديم اسهاما عاجلا من مؤسسة بحثية تضع نصب أعينها توفير بدائل متنوعة أمام صانع القرار واثراء النقاش في قضية تمثل هاجسا كبيرا لدي الرأي العام المصري والعربي.

وأشار إلي أن ما يتم التسويق له من مشروعات وخطط بشأن مستقبل غزة يتطلب نظرة مصرية فاحصة لتلك المشروعات والخطط بغية تحديد ما يصلح منها للتطبيق وما يناسب تضمين قطاع غزة في اطار الحل الشامل للوضع الفلسطيني وليس التعامل معها بصيغة منفردة عن حل القضية الفلسطينية بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أوراق بحثية عديدة خرجت من مراكز الفكر والأبحاث في الأوساط الغربية والإسرائيلية حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب وهو ما استدعي اسهاما مصريا خالصا في هذا الاتجاه.

يذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 لتقديم مساهمات بحثية في مختلف جوانب السياسات العامة وقضايا الدفاع والأمن القومي والعلاقات الدولية ويضم نخبة من كبار الخبراء في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.