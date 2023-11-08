أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 07 /11 /2023، ضبطت دورية من مديرية المخابرات داخل حرم مرفأ طرابلس أثناء الكشف على شاحنة قادمة من تركيا على متن إحدى البواخر المحمّلة بالبضائع وطرود الألبسة، أجزاء عائدة لبنادق حربية مفككة نوع M4 داخل أحد الطرود، وأوقفت مالك الشاحنة المذكورة المواطن (أ. د.)".
وذكرت المديرية، أنه "في منطقة ببنين – عكار، أوقفت دورية من المديرية المواطن (م.ن.) لإتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت داخل منزله وسيارته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات"، مؤكدةً أن "المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: ضبط أجزاء بنادق حربية على متن إحدى الشاحنات في مرفأ طرابلس وتوقيف مطلوبين في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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