سفير فرنسا التقى بري: لتجنب لبنان توسع رقعة الصراع في المنطقة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية.

وشدد السفير الفرنسي خلال اللقاء على أهمية تجنب لبنان توسع رقعة الصراع في المنطقة.

إلى ذلك، عرض برّي التطورات والمستجدات السياسية والميدانية خلال استقباله النائب السابق إميل رحمة الذي قال بعد اللقاء، إنّ "الموضوع العام الذي يشغل بري هو ما يحدث من غطرسة وقتل وتدمير في فلسطين وهو يضع كل الامكانات والقدرات لكي تنتهي هذه العملية التي لم تعرف تسامحًا ابدًا وعدد اعداد الضحايا خمسين من اصل 12 الف هم اطفال وخمس من النساء في غزة، هذا لا يمكن لأي زعيم لبناني او اي مسؤول او أي لبناني الا ان يكون متعاطفا ومعنيا والتدحرج في الجنوب بلغ من يجنب ان يبلغهم بأن هذا التدحرج ليس مفيدا ان طلباتكم بأن لا ينجر لبنان لكن يجب ان تقولوا هذا الكلام للذي يغور في اجساد الاطفال في الجنوب والكشافة والمدنيين في الجنوب".

ورأى رحمة أنّ الهدف الذي وضعه رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الغاء حماس هو هدف لا يستطيع احد ان يحققه، الاهداف التي لا تتحقق جربت في حرب تموز عام 2006، وقتها 33 يومًا ولم تتحقق ذهبنا الى التفاوض والى تبادل الاسرى".

وأشار إلى "أنني اتمنى من كل قلبي بعد خروجي من لقاء بري ان يستمر العمل على جمع كل اللبنانيين في وحدة وطنية متراصة وهذا ما يريده رئيس المجلس".

هذا، والتقى بري ررئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط الميدل ايست محمد الحوت الذي وضع بري في أجواء عمل الشركة والإجراءات التي إتخذتها وتتخذها في ظل الأوضاع الراهنة وما يجري في المنطقة.

ونقل الحوت عن رئيس المجلس تنويهه بالجهود التي تقوم بها الشركة والعاملين فيها خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.