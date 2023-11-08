الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين إسرائيليين بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على دوفيف قرب الحدود مع لبنان

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن إصابة جنديين في إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مستعمرة "دوفيف" قرب الحدود مع لبنان. وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "ردًا على العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 08-11-2023 بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".

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