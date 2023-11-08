شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدرات في المنية

أوقفت دوريّة لشعبة المعلومات مكتب المنية، أحد الأشخاص المروجين للمخدّرات، وقد عُثر بحوزته على كمية منها. تمت إحالته مع المضبوطات على القضاء المختصّ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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