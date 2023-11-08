سفير تونس التقى وفدًا من الجبهة العربية التقدمية

التقى السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام، وفدًا من الجبهة العربية التقدمية ضم رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم، أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصرين المستقلين- المرابطون" مصطفى حمدان، عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي هاني فياض، في مقر السفارة التونسية في بيروت.
واعرب الوفد خلال الزيارة عن تقديره العالي لموقف تونس والرئيس التونسي قيس سعيد من القضية الفلسطينية.
من جانبه، ثمن السفير بوراوي الامام تحركات الجبهة العربية التقدمية، وقال إنّ "ما يحدث في غزة وكامل فلسطين جرائم ضد الانسانية"، وجدد التأكيد على مواقف تونس، المبدئية والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه كاملة التي لا تسقط بالتقادم.
ولفت إلى أنّ "تونس تتطلع إلى مواقف عربية في مستوى التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتحركات قوية وعالية السقف رسمية وشعبية لوضع حد لجرائم الاحتلال وحماية شعبنا في فلسطين".
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