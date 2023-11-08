"النشرة": العثور على سوريّ مشنوق داخل المنزل الذي يسكنه في الكرك في زحلة

عُثر على سوريّ مشنوقًا داخل المنزل الذي يسكنه في محلة الكرك في زحلة، حيث حضرت إلى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقاً بالحادث، وفق ما أفادت مراسل "النشرة" في زحلة.

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