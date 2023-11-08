انت الان تتابع خبر خلال يوم.. روسيا تُعلن مقتل مئات الأوكرانيين وإسقاط عشرات الطائرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدفاع الروسية، أن "دفاعاتها الجوية دمرت طائرة "سو-27" في أجواء دونيتسك، وطائرتين من طراز "ميغ-29" في دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، فيما أسقطت طائرتين من طراز "سو-25" في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون".وأشارت إلى "صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك والقضاء على نحو 30 عسكريا أوكرانيا هناك"، فيما "خسر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا على محور كراسني ليمان".

وبلغت الخسائر الأوكرانية على محور دونيتسك، وفق البيان، "نحو 235 جنديا بين قتيل وجريح، وعلى محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا، بالإضافة إلى صد 3 هجمات على محور زابوروجيه ووصلت خسائر العدو هناك إلى 80 عسكريا، كما قتل نحو 30 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون، مع إصابة قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 134 منطقة، وتدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 127 للدفاع الإقليمي الأوكراني في دونيتسك".

وتابع، أنه "تم ضرب مركز القيادة المشتركة للفيلق العاشر للقوات الأوكرانية وفي زابوروجيه، ناهيك عن تدمير محطة رادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة أوديسا، وإصابة نقاط مراقبة تابعة للواء الميكانيكي 67 واللواء 31 التابع للحرس الوطني الأوكراني في دونيتسك، فضلا عن اعتراض 11 صاروخا من نظام HIMARS وقنبلتين موجهتين من طراز JDAM أمريكية الصنع".

