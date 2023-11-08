انت الان تتابع خبر معاملات الرعاية الاجتماعية في "سلة النفايات".. ما علاقة الوعود الانتخابية؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية في البصرة، ان عشرات المواطنين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عثروا على معاملاتهم الخاصة بالتقديم على قطع أراضي، في حاوية للنفايات قريبة من قسم شؤون المواطنين التابع لديوان محافظة البصرة، في المعقل.وبين مراسلنا، أن هؤلاء المواطنين قدموا على قطع الأراضي بناءً على وعود حصلوا عليها من قبل مرشحين للانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.

يذكر ان مظلة الرعاية الاجتماعية أوقفت استلام المعاملات لحين انتهاء الانتخابات المحلية وذلك لعدم استغلال المرشحين الامر بحملاتهم الانتخابية.

ادناه الفيديو: