انت الان تتابع خبر بسبب العدوان على غزة.. بلجيكا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دي سوتر لصحيفة نيوسبلاد: "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل. إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني.. من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار".

وذكرت دي سوتر أن "على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فوراً، وهو اتفاق يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي".



وأضافت أنه "يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي".

وقالت، في الوقت نفسه، إنه "يتعين على بلجيكا زيادة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ للتحقيق في عمليات القصف، مع قطع تدفق الأموال إلى حماس".

ومع دخول الحرب شهرها الثاني، كثف مسؤولو الأمم المتحدة، ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، نداءاتهم من أجل هدنة إنسانية في الأعمال القتالية للمساعدة في تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة، حيث سُوّيت مبانٍ بالأرض، وبدأت الإمدادات الأساسية بالنفاد.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من عشرة آلاف قتلوا، 40% منهم من الأطفال.

