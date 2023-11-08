كوريا الشمالية تنتقد زيارة وزيرين أميركيين إلى سيئول

سيئول ـ ا.ف.ب: وصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارتَي وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين إلى سيئول بأنَّهما عمل «استفزازي» قد يزيد التوترات في المنطقة. ووصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس ويلتقي بنظيره الكوري الجنوبي بارك جين اليوم لبحث التحدِّي الذي تُشكِّله القوة النووية الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن تتبع رحلته التي تستغرق يومين، زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع المقبل إلى العاصمة الكورية الجنوبية لعقد اجتماعات على المستوى الوزاري. وفي تعليقها على الزيارتين، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أنَّ «الضيفين غير المرغوب فيهما الآتيين من الجانب الآخر من المحيط يسعيان إلى مواجهة شديدة في شِبه الجزيرة الكورية، وهي أكبر نقطة ساخنة في العالم وهي على وشك الانفجار». وأضافت أنَّ «هذا العمل الاستفزازي يذكِّرنا بزيارات دعاة الحرب لإجراء عمليات تفتيش ميدانية لبدء الحرب الكورية الثانية» في عام 1950.

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