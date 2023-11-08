سلطنة عمان تدعو الى إيقاف الحرب غير المشروعة واللاإنسانية فـي غزة

– أمام الجلسة العامة للمؤتمر العام لمنظمة «اليونسكو»

باريس ـ «الخليج 365» :

ألْقَتْ معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم ـ رئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم كلمة سلطنة عُمان أمام الجلسة العامة للدَّوْرة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظَّمة الأُمم المُتَّحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وذلك خلال ترؤُّس معاليها وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمالِ هذه الدَّوْرة والمنعقدة حاليًّا خلال الفترة من 7 ـ 22 نوفمبر الجاري في مقر المنظَّمةِ بالعاصمة الفرنسية باريس. وأكَّدت معالي وزيرة التربية والتعليم أنَّ سلطنة عُمان تشاطر دول العالم دعواتها في إيقاف الحرب غير المشروعة، واللاإنسانية التي تشنُّها «إسرائيل» على المَدنيين، والأبرياء العُزَّل في قطاع غزَّة بفلسطين؛ هذه الحرب التي أزهقت حتى الآن أرواح ما يزيد عن عشرة آلاف إنسان، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السِّن، وإصابة ما يزيد عن عشرين ألفًا من المَدنيين. وأضافت معالي رئيسة وفد سلطنة عُمان: «إنَّنا ونحن نشاهد – بكُلِّ حزن وأسى – الكارثة الإنسانية التي تلحق بالشَّعب الفلسطيني جرَّاء هذا العدوان، فإنَّ دعواتنا وقلوبنا مع أولئك الذين يعانون من تبعات هذه الحرب. لذا فإنَّه يتعين على منظَّمتنا القيام بواجبها الأخلاقي والتزامها الإنساني في الدعوة للوقف الفوري لشلال الدماء، وحماية المَدنيين، وتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزَّة. كما يجب مناشدة العالم الحُر، لحماية المدارس، والجامعات، ودُور العبادة، والمواقع التاريخية، والثقافية للشَّعب الفلسطيني، والبدء فورًا في التخطيط للدَّوْر الذي يمكن أن تقومَ به اليونسكو في مساعدة الشَّعب الفلسطيني، وتمكينه في برامج التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، وترميم وصيانة المعالم التراثية، والثقافية والتاريخية».

وأشارت في كلمتها إلى أنَّ هذا التصعيد الخطير يتطلب تحكيم العقل والحكمة، وتغليب البُعد الإنساني، وتعزيز ثقافة السلام والحوار، ونبذ العنف والتطرف، وخطاب الكراهية، ونشر الفهم العام حول القانون الدولي الإنساني، والالتزامات القانونية، التي تقع على عاتق الدول أثناء الحروب، والصراعات المسلحة.

وفي شأن آخر أكَّدت الشيبانية التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخصوصًا الهدف الرابع المعني بالتعليم، وتعزيز التحول للاستثمار في تنمية المهارات، وتجويد التعليم، والتوسع في مساراته؛ بما يتواءم وسوق العمل، مع التأكيد على الدَّوْر المحوري للمعلم، وتوفير الممكنات الداعمة له.