الاحتلال يواصل مسلسل المجازر اليومية فـي غزة واقتحامات واعتقالات بالضفة

– استهداف قافلة مساعدات تابعة للصليب الأحمر

القدس المحتلة ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

واصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل المجازر اليومية مستهدفًا في عدوانه الشامل الفلسطينيين في قطاع غزَّة، كما شنَّ حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة.

واستُشهد العشرات وأصيب آخرون في غارات جوِّية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزَّة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان، وشنَّت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزَّة استهدفت منازل وشققًا سكنية مأهولة ما أدَّى إلى سقوط شهداء ومصابين، خصوصًا في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبرا والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة. واستُشهد العشرات وأصيب آخرون جرَّاء قصف طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» غرب غزَّة. وأفادت الأنباء بأنَّ طائرات الاحتلال استهدفت مدرسة للأونروا قرب مفترق الأنصار غرب مدينة غزَّة، تضم آلاف النازحين، ما أدَّى إلى استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح مختلفة. ووجدت طواقم الإسعاف صعوبة في الوصول إلى المكان، جرَّاء تواصل القصف المدفعي، في المنطقة الغربية من مدينة غزَّة.

جاء ذلك غداة ارتكاب قوات الاحتلال مجازر في دير البلح ومخيَّمَي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعًا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وتشنُّ قوَّات الاحتلال غارات وقصفًا مدفعيًّا على أكثر من محور في قطاع غزَّة.

كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنَّ قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها في غزَّة تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 10 آلاف و300، وتنتشر جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزَّة في ظلِّ تحذيرات من كارثة صحية. وفي رد فعل على المجازر هزت أصوات انفجارات مدينة تل أبيب، كما تعرضت مع مُدُن أخرى بضواحيها لرشقات صاروخية متتالية. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تدمير أكثر من 10 دبابات إسرائيلية وآليَّات أخرى، كما بثَّت مشاهد لاشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا. وفي الضفة اقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس حرم جامعة بيرزيت، شمال مدينة رام الله. وقالت مصادر إنَّ قوات الاحتلال أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليَّات عسكرية الحرم الجامعي.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، حيث أطلق الجنود الرصاص صوب شاب، ما أدَّى لإصابته بالرصاص الحي. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر أمس، 55 فلسطينيًّا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم 3 نساء.