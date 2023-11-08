شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب بحر باندا في إندونيسيا اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه ليس هناك احتمال وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال.

رصد الزلازل

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ضرب زلزال قوته 6.9 درجة ذات المنطقة.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال وقع على بعد 370 كيلومترًا جنوب شرقي أمبون بإندونيسيا، وعلى عمق 146 كيلومترًا، وكان المركز أورد في بادئ الأمر أن قوة الزلزال 6.8 درجة.