تنسيق مستمر لإيصال المساعدات السعودية إلى غزة

واجتمع فريق المركز مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر في مدينة القاهرة اليوم، حيث جرى بحث سبل توفير وإيصال المعونات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في قطاع غزة عبر منفذ رفح.
وتأتي هذه الجهود في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به.
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