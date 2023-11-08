شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، مؤتمر حزب مستقبل وطن أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الغربية، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بحضور النائب محمد كمال مرعي أمين المشروعات بالأمانة المركزية.

يأتي المؤتمر الذي يحضره مئات الاعضاء من الامانات المختلفة من مختلف المحافظات، ضمن فعاليات حزب مستقبل وطن لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، لفترة ولاية جديدة ، ودعوة المواطنين وجموع العمال لانتخابه في السباق الانتخابي القادم، لاستكمال مسيرة الخدمات والانجازات التي تحققت في عهده.