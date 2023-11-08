شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظم جلسة نقاشية حول إساءة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تنظيم جلسة نقاشية حول "إساءة استخدام مواقع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تزوير الفيديوهات والصور بما يضر بالمواطنين". جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بمقره بالعاصمة الإدارية. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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