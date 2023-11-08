اخبار العالم

قرار جديد من الحكومة بشأن واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من الحكومة بشأن واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والان مع تفاصيل الخبر

بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء القاهرة - سامية سيد - الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:58 م

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

انسخ الرابط Short URL Copy

Trending Plus

الخليج 365 Trending

الأكثر قراءة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements