الحوثيون: إسقاط طائرة أميركية أثناء قيامها بأعمال رصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية

اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في بيان، بانه "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أميركية "MQ9" أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأميركي للكيان الإسرائيلي، وقد تم إسقاطه ابعون الله بالسلاح المناسب".

ولفت البيان الى "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية، إن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرارفي تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".