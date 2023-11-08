اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في بيان، بانه "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أميركية "MQ9" أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأميركي للكيان الإسرائيلي، وقد تم إسقاطه ابعون الله بالسلاح المناسب".
ولفت البيان الى "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية، إن التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرارفي تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون: إسقاط طائرة أميركية أثناء قيامها بأعمال رصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.